Conferenza stampa Fonseca: le parole dopo Milan Napoli

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico rossonero risponde alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta interna del Milan contro il Napoli

ASSENTI – «Chi ha giocato lo ha fatto bene. Credo in tutti i giocatori e oggi lo hanno dimostrato. Mancano giocatori importanti ma non se se avremmo fatto meglio con loro. Non cerco scuse»

BILANCIO – «Non mi aspettavo così tante difficoltà nel cambio di modo di giocare e qualche punto in più. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma non ho mai visto nessuno mettere in campo la qualità offensiva che abbiamo messo noi oggi»

LEAO – «Non c’è nessun conflitto fra di noi. Cerchiamo di motivare tutti i giocatori, poi sta a loro metterci abnegazione. Non devo pregarli. Oggi Leao è entrato bene, per me è difficile scegliere in questo momento»