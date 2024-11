Conferenza stampa Fofana: le parole del centrocampista dopo Milan Juve

Conferenza stampa Fofana: il centrocampista francese ha parlato da San Siro dopo il pareggio per 0-0 contro la Juve. Le dichiarazioni

inviato a San Siro) – Youssouf Fofana, centrocampista francese del club rossonero, è intervenuto in conferenza stampa post Milan Juve di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni dal Meazza.

ANALISI – «È stata una partita bloccata, entrambi gli allenatori l’hanno preparata bene. Non tanti tiri, non tanti cross. Non posso dire tanto di più su questa partita, non è stata quella che volevamo».

QUAL E’ IL VERO MILAN – «Difficile rispondere a questa domanda. Ci sono sempre nuovi problemi di partita in partita, dobbiamo risolverli. Ma il vero Milan arriverà».

PIU’ DIFENSIVI CHE OFFENSIVI – «Sì e no, l’obiettivo era non subire gol e segnarlo. La scorsa partita ne abbiamo fatti 3 e subiti 3. Dobbiamo avere equilibrio, essere più efficaci offensivamente per segnare ed essere compatti difensivamente».

PAURA DELLA JUVE – «Quando perdono palla tornano velocemente. Se gli concediamo un gol la partita è finita. Dovevamo tenere la palla. Dobbiamo avere questo equilibrio».

NON CONVOCATO IN NAZIONALE – «Ci sono grandi giocatori in Nazionale. Devo continuare a performare nel club e vedere se alla prossima sosta sarò presente. Altrimenti rispetterò la decisione».