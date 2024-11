Conferenza stampa D’Aversa: «Leao potrebbe determinare di più, vogliamo un risultato positivo». Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del match del Milan contro l’Empoli l’allenatore della squadra toscana D’Aversa ha parlato in conferenza. Di seguito le sue dichiarazioni.

LEAO – «Leao è un grandissimo giocatore, posso dare un giudizio ma non posso entrare nelle dinamiche dell’altra squadra. Normale che ci siano delle attese, ha qualità importanti e forse potrebbe determinare di più»

STATO DI FORMA – «Questo è il momento di stringere i denti. Come sapete non mi piace creare alibi, ma numericamente non siamo tantissimi. Detto questo dobbiamo compattarci, senza sprecare energie inutili. Non dobbiamo farci trascinare da fattori esterni, ma capire i momenti della partita perché in partite contro avversari così non si può pensare di pressare a tutto campo per novantacinque minuti»

LA PARTITA – «Dobbiamo cercare di uscire da San Siro con un risultato positivo, la squadra deve essere determinata e concentrata. E soprattutto dobbiamo essere propositivi e avere personalità quando la palla ce l’abbiamo noi. Se noi facciamo tutto al 100% può anche non bastare»

