Conferenza stampa Conceicao: «Siamo in difficoltà ma vogliamo arrivare alla coppa con fame e ambizione. Con Inzaghi ci vogliamo bene. Leao? Vedrete domani»

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

COME STA LA SQUADRA – «Spero che la squadra stia meglio di me, non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro un’Inter che è una squadra forte e abituata a vincere negli ultimi anni con lo stesso allenatore e gli stessi giocatori. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. In mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini. Non possiamo dimenticare che abbiamo un giorno di riposo in meno dell’Inter e che abbiamo 4-5 giocatori non al top. Non sarà una scusa alla fine della partita, è la realtà».

SENTIMENTI – «Io ho grande rispetto per tutte le squadre con cui ho giocato ma il sentimento è uguale verso tutte le squadre che incontriamo. Il sentimento è verso i miei giocatori, devo preparare bene le cose per permettere ai miei di vincere domani. La base deve essere l’ambizione e la fame di vincere. Servono due partite per vincere un titolo, abbiamo fatto un mezzo passo e manca l’altro. Siamo fiduciosi anche se ci sono difficoltà ma in mezzo alle difficoltà spesso arrivano belle cose».

ERIKSSON – «Io ho avuto tanti bravi allenatori, Eriksson è mancato a tutti. Aveva una relazione fantastica coi giocatori, non l’ho mai visto arrabbiato. Diventava solo rosso. Ce l’ho nel cuore, ho avuto Sacchi e Malesani. E’ stata una palestra fantastica. L’Italia è la mia seconda cosa ed è un onore essere l’allenatore di una squadra storica come il Milan. Momento fondamentale per la mia vita da professionista, senza dubbio».

LEAO – «Abbiamo allenamento al pomeriggio, valutiamo. Sicuramente non ha 90 minuti, devo gestirlo io. Prima devo capire se è disponibile, poi domani vedrete se ci sarà o meno».

PARLATO COL NUTRIZIONISTA – «Sì, è una persona importante per la nostra squadra. Do peso a tutti i dettagli, i giocatori hanno bisogno di stare al 100%».

CONCETTO DI FORTUNA – «La fortuna non arriva se non lavori al massimo. Dopo ci vuole anche un pò di fortuna ma quella arriva se sei serio e lavori bene. Puoi avere tutta la fede del mondo ma devi fare. Come l lotto, per pensare di vincere devi giocare. Noi dobbiamo giocare con fame e ambizione, poi conta pure la fortuna».

RAPPORTO CON INZAGHI DOPO GLI EPISODI DEL 2023 – «Sono episodi durante la partita che succedono, non c’è stata mancanza di rispetto. Siamo uomini del calcio, ci vogliamo bene. Sarà mio amico prima e dopo la partita, durante la gara sarà mio avversario».