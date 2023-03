Pioli: «A Leao do questo consiglio»

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato anche del momento vissuto da Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Alla vigilia di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao:

«Leao si sta allenando molto bene, è sereno e determinato nel cercare di migliorare le proprie prestazioni. Rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, porta via tanti avversari. Per noi è fondamentale. Sinceramente non ci interessa quello che dicono fuori da Milanello, a Rafa dico di star vicino alle persone che gli vogliono bene e qui a Milanello sono tutti dalla sua parte. Non è depresso, Rafa è un grande giocatore e farà bene come sta facendo. Anche quando non fa gol o la giocata vincente è un calciatore importante per la squadra».

