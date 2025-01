Condò a muso duro su Theo e Leao: «Uno dei due sta vivendo la sua peggior stagione!». Le ultimissime sulla squadra rossonera

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato il momento attuale del Milan collegato a Sky Sport. Di seguito le sue parole sui rossoneri Theo Hernandez e Leao.

PAROLE – «Io differenzio le posizioni di Leao e Theo. Il primo ha i soliti problemi già visti in passato di continuità, probabilmente il peso dell’impegno lo avverte in positivo: non è un caso che le migliori partite le abbia fatte contro le grandi squadre. Theo invece sta tirando fuori la peggiore stagione da quando è al Milan: in difesa ha reso completamente indifeso il suo versante ed è tutto l’anno che è così. Quest’anno è ampiamente sotto la sufficienza in difesa e dunque non la raggiunge».