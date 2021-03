Condò: «Spazio ai giovani, qui siamo troppo entusiasti per Ibra o CR7»

Negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò ha espresso la sua opinione dura sulla situazione del calcio italiano

Paolo Condò duro sul momento del calcio italiano. In occasione del sorteggio europeo su Sky Sport 24, il noto giornalista ha espresso la sua sul fallimento della Serie A in campo europeo. Ecco le sue dichiarazioni: «Quello che io farei immediatamente è investire sui giovani, abbiamo avuto una reazione troppo entusiasta per l’arrivo di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo o Ribery, campioni enormi ma che vengono in Italia a concludere il loro percorso.»

«In tutte le squadre che ora sono ai quarti ci sono 2-3 ragazzini che corrono come dannati e garantiscono crescita. Io farei un virtuale embargo sull’acquisizione di calciatori anziani e imporrei l’utilizzo dei giovani: legislativamente non è possibile, siamo in un mercato libero, ma sarebbe da imporre come modus operandi. Sono stanco di vedere Haaland, Joao Felix o Foden emergere da altre parti.»