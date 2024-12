Conceicao non si nasconde: «Ci sono tante cose che non funzionano, ma siamo preparati per giocare contro avversari di qualità»

Conceicao non si nasconde: le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa sui problemi e le cose che non funzionano al Milan

Conceicao nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha fatto il punto sui problemi della squadra.

PROBLEMI – «Non c’è il problema di una cosa, ci sono tante cose che non funzionano. Altri preferiscono parlare di tattica, altri di problemi fisici, altri mentali. Paulo ha avuto bellissimi periodi qua, altri non tanto, ma questo fa parte del mestiere dell’allenatore. Noi cerchiamo sempre la perfezione, ma non è possibile. GIochiamo contro avversari di qualità, sia in Italia che in Champions League, ma noi siamo preparati per questo. Ma non voglio entrare nei dettagli».

