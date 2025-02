Conceicao Milan, cosa succede senza Champions: la dirigenza può prendere una decisione

Condividi via email

Conceicao Milan – Con la mancata qualificazione in Champions League la dirigenza può prendere una strada

Da quando è arrivato sulla panchina del Milan Sergio Conceicao ha conquistato la Supercoppa Italiana ed ha aumentato la media punti in Serie A. Il tecnico ex Porto però non ha convinto pienamente la dirigenza.

La permanenza dell’allenatore portoghese resta quindi legata alla qualificazione della prossima Champions League. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, senza quarto posto il club potrebbe decidere di non attivare la clausola di rinnovo.