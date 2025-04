Conceicao Milan, la presa di posizione del tecnico spaventa i tifosi! Confronto a fine stagione, il possibile scenario

Conceicao Milan, a fine stagione confronto tra il tecnico portoghese e la società: possibile addio dello stesso ex Porto? Lo scenario

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un clamoroso scenario a sorpresa in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao. Il tecnico, dopo la vittoria di ieri sul campo del Venezia, ha lasciato intendere come possa essere lui a lasciare il Milan anche se la società decidesse, contro pronostico, di confermarlo.

Fondamentale, in tal senso, sarà non solo finire al meglio la stagione cercando di portare a casa la Coppa Italia e dando continuità in campionato ma soprattutto un confronto diretto con con il Milan per capire se ci siano i margini per continuare insieme l’avventura.