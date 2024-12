Conceicao carica il Milan: «Dobbiamo avere fame, sono un passionale e voglio che i calciatori siano come me. La cosa più importante è...»

Conceicao ha lanciato un messaggio forte a tutto il Milan in conferenza stampa: «La mentalità della squadra non è negoziabile»

Conceicao in conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha lanciato un messaggio forte a tutta la squadra.

SFIDA COL FIGLIO E COSA VUOLE DALLA SQUADRA – «Francisco sarà un avversario venerdì, a casa è mio figlio. Io l’ho detto ai ragazzi, noi possiamo cambiare il sistema di gioco ma dopo c’è la mentalità della squadra e questa non è negoziabile. Dobbiamo avere fame e voglia di dare tutto. Io sono uno passionale, sono stato espulso tante volte in carriera ma voglio che i calciatori siano come me. Voglio vedere il brillio nei loro occhi, questa è la cosa più importante».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CONCEICAO