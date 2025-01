Conceicao Milan, il paragone con quel tecnico fa sognare i tifosi! Aneddoto sul primo discorso alla squadra

Conceicao Milan, paragone clamoroso con Antonio Conte: primo discorso alla squadra da brividi, i tifosi possono sognare

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Andrea Ramazzotti, Sergio Conceicao ha impressionato tutto l’ambiente Milan.

Conceição, considerato dai dirigenti rossoneri per temperamento e abilità nel trasmettere le motivazioni un… Antonio Conte in versione portoghese, già nel primo discorso alla squadra e nell’allenamento di ieri ha iniziato a trasmettere le sue idee. Contro la Juve in Supercoppa il primo grosso banco di prova.