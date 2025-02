Conceicao Milan, i numeri parlano chiaro: tra Champions e Serie A c’è una differenza

Conceicao Milan,

Come riporta Repubblica, fatica il Milan in Champions rispetto all’andamento con Fonseca. Chiaramente un discorso diverso rispetto a quanto stiamo assistendo in campionato. Ecco i numeri.

Se la media punti in Serie A è migliorata con Conceiçao (11 in 6 partite, prima erano stati 27 in 17), il rendimento in Champions è precipitato (una sola faticatissima vittoria su 3 gare). Fonseca aveva messo insieme una media di 1,75 punti, Conceiçao 1,7