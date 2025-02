Conceicao, fiducia dal Milan? La notizia sul futuro del mister

Conceicao, novità sul futuro dell’allenatore del Milan: questa la situazione riportata da Sky Sport

Manuele Baiocchini, a Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione di Sergio Conceicao ed il suo futuro nel Milan.

LE PAROLE – Ieri è stata ribadita la fiducia a Conceiçao, ma il momento è davvero pessimo. Serve una reazione immediata prima di tutto, al di là di come finirà la stagione, con il quarto posto che appare ormai quasi impossibile. Il Milan deve guardarsi ora anche alla spalle, come per esempio dalla Roma che sta risalendo. E’ un momento complicato, ma come dice Conceiçao tutti uniti per questo finale di stagione tra campionato e Coppa Italia