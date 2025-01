Conceicao Milan, clamoroso attacco di Cassano! Parole di fuoco verso il portoghese. E spunta il paragone con Fonseca

Conceicao Milan, Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha criticato duramente il tecnico del club rossonero

Ospite a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha dichiarato:

PAROLE – «A livello calcistico il Milan aveva scelto giusto, perché aveva preso un allenatore di altissimo livello all’inizio della stagione. Che fa un calcio da Milan. Il Milan nella sua storia ha sempre avuto grandi giocatori facendo un calcio che faceva godere la gente, un calcio speciale. Non posso giudicare ora Conceiçao. Sicuramente avevano un allenatore di altissimo livello, che parlava bene, con comportamenti corretti e di grande coerenza. Era Paulo Fonseca. Ed è stato trattato di ma dalla maggior parte della stampa, dalla maggior parte dei giocatori che oggi stanno rompendo i coni anche a Conceiçao. Problema con Calabria, Theo Hernandez e Leao cambiati, un po’ di situazioni che non vanno. Giochi malissimo. Con Fonseca potevi dire soffri tanto, delle volte sei slabrato a livello di metriche e la squadra è lunga. Però giocavi un tipo di calcio offensivo, di qualità. Oggi giochi un calcio alla carlona. Poi il co ti dài in faccia e ridi. Con la Juventus potevi perdere 5-0 e la vinci. Contro l’Inter perdi 2-0, in 20 minuti la ribalti. Il co va dalla parte tua e vinci. Ovviamente cosa succede: che subito dopo nello spogliatoio se vuoi essere credibile, come è Conte e come è stato Capello, se tu Conceiçao ti metti a fare il giullare con il sigaro in bocca succedono queste cose. Che ti mandano aff*. Non hanno rispetto di te perché non sei credibile. Vuoi fare il simpatico, il giullare in spogliatoio? Poi ti mandano a care in spogliatoio, addirittura un giocatore ti vorrebbe aggredire. Non capisco la comunicazione, anche su Theo e Leao, prima dice che li toglie per scelta tecnica e poi comunica che contro la Dinamo Zagabria saranno titolari. Io penso che, indipendentemente da cosa succederà, al Milan devono cambiare. Devono avere un allenatore che ha un’idea di calcio. Fonseca è stato preso per fare un tipo di calcio e per sostituire Pioli che era a fine ciclo. Le idee di Fonseca rispecchiavano quella che è la tradizione del Milan nel gioco e nelle idee. Ora è arrivato Conceiçao, ha imposto regole dure, ma poi non è credibile. Io sono stato giocatore e so che ci sono allenatori credibili e meno credibili. Questo non è credibile. Con gente come Capello o Conte è tutto diverso, questo fa il giullare, si mette a fare il cinema, col sigaro ci può andare Guardiola, un allenatore credibile, ma lui no. Ha messo delle regole che nessuno ascolta. Il Milan ha bisogno di allenatore che faccia godere i suoi tifosi, come è stato per 30 anni con Berlusconi».