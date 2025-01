Conceicao Calabria, il mister fa chiarezza: «C’è stata qualche parola di troppo. Non c’è ipocrisia, con i miei giocatori faccio così»

Conceicao Calabria – L’allenatore del Milan in conferenza stampa ha fatto chiarezza su quanto è accaduto al fischio finale

Nel post partita di Milan–Parma, ventiduesima giornata di Serie A, Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

LITE CON CALABRIA – «C’era un po’ di adrenalina in più. C’è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c’è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, siamo come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico e con i miei giocatori faccio o stesso. Non c’è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa»