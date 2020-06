Con Ibrahimovic in partenza, il Milan valuta le tempistiche per l’attacco

Se Zlatan Ibrahimovic dovesse lasciare i rossoneri al Milan si creerebbe un vuoto nel reparto avanzato

Se Zlatan Ibrahimovic dovesse lasciare i rossoneri (ipotesi al momento molto probabile), al Milan si creerebbe un vuoto nel reparto avanzato. Per la dirigenza milanista si apre ora anche un questione mediatica per la prossima stagione. La tifoseria si aspetta che lo svedese venga degnamente sostituito, soprattutto alla luce delle problematiche già presenti nel corso di questa stagione. Contro la Juventus il Milan è stato all’altezza in fase difensiva, ma completamente sterile in fase d’attacco. Il Milan potrebbe quindi chiudere un’operazione in attacco nel giro di poche settimane, in modo da presentare il nuovo bomber rossonero prima dell’addio di Ibrahimovic.