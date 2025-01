Condividi via email

Como Milan, recuperi della 19° giornata: ecco il quadro completo dei match e i risultati delle gare già disputate nelle scorse settimane

La Serie A recupererà i match rinviati della 19° giornata per via della Supercoppa Italiana. Non solo Como Milan, ecco il quadro completo:

Venezia-Empoli 1-1

Fiorentina-Napoli 0-3

Verona-Udinese 0-0

Monza-Cagliari 1-2

Lecce-Genoa 0-0

Torino-Parma 0-0

Roma-Lazio 2-0

Martedì 14 gennaio – 18.30 gennaio Como-Milan

Martedì 14 gennaio – ore 20.45: Atalanta-Juventus

Mercoledì 15 gennaio – ore 20.45: Inter-Bologna su DAZN