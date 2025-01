Como Milan, ammonizione che pesa per Morata: Marelli fa chiarezza sulla decisione

Como Milan, Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha fatto chiarezza sull’ammonizione che è costata la squalifica ad Alvaro Morata

Ammonizione per Alvaro Morata al ventesimo minuto di Como–Milan, una sanzione pesante per lo spagnolo che era diffidato e salterà quindi la gara con la Juventus. Non sono mancate le polemiche dei rossoneri per questa decisione arbitrale. Questo il pensiero di Luca Marelli a DAZN:

«C’è stata una spinta su Morata, che però non si è sottratto al tackle, tanto da allungare la gamba. Perciò l’ammonizione è corretta».