Commisso: «Vlahovic? Sono infastidito, spero rispetti i tifosi e la squadra»

Rocco Commisso avvisa Vlahovic sulla questione rinnovo: ecco le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso non va sul sottile in merito al rinnovo di Vlahovic. Le dichiarazioni dal Viola Park rilasciate ai media presenti e riportate da Violanews.com.

RINNOVO VLAHOVIC – «Non lo so. E’ da mesi che si sta lavorando su quest’affare, sono uscite cose che non esistevano. Dusan mi dice che è concentrato sul campo e di chiamare il procuratore, il procuratore mi dice di parlare con Dusan… Qua a Firenze siamo dei professionisti e facciamo le cose sul serio, il procuratore venga qua a trattare perché è la cosa giusta da fare. Dusan deve pensare al campo, lui a fare gli affari. Se l’agente è una persona seria? La verità è che non lo so. Spero che loro rispettino la città, i tifosi, la squadra e Rocco, perché Rocco ha fatto un grande sforzo per un ragazzo di 21 anni. Io infastidito? Sì, perché la Fiorentina non è solo Vlahovic o solo Commisso, c’è il gruppo. Il rinnovo va fatto subito perché ho già avuto molta pazienza».