Commisso: «Dall’America avrei voluto portare una cosa in particolare»

Rocco Commisso ha fatto ritorno a Firenze: ecco le parole del presidente della Fiorentina appena arrivato in città

Rocco Commisso è tornato a Firenze. Il presidente della Fiorentina, intercettato da diversi media, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«Sto bene, ma adesso vado a dormire. No anzi, non dormo. Giornata importante? Vedo che quando sono qui scrivete che devo andare a a casa, quando non ci sono che devo tornare. Avrei voluto portare qualche vaccino, ma non me lo hanno permesso. Non so quanto rimarrò, stasera incontro la squadra prima della partita».