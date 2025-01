Come sta giocando il Milan di Sérgio Conceição: le novità tecnico-tattiche portate dall’ex Porto - Milan News 24

L’arrivo piuttosto recente di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan ha introdottosignificative novità tecnico-tattiche rispetto alla precedente gestione di Paulo Fonseca. In trepartite, tra cui due vittorie in Supercoppa Italiana (con sorprendente trionfo finale nellacompetizione) e un pareggio in campionato contro il Cagliari, il tecnico portoghese ha iniziato a imprimere la sua filosofia di gioco, apportando cambiamenti evidenti sia nelladisposizione in campo che nell’approccio alle diverse fasi del match.

Modulo e disposizione in campo

Fonseca prediligeva un 4-2-3-1 orientato al possesso palla e alla costruzione pazientedell’azione. Conceição, invece, ha optato per un 4-3-3 (che all’occorrenza può diventare 4-4-2) più diretto e aggressivo, focalizzato sulla verticalità e sulla rapidità nelle transizioni. Questo modulo prevede una linea difensiva solida, con terzini meno propensi alla spintaoffensiva continua, e un centrocampo compatto che garantisce equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In attacco, la coppia di punte offre maggiore presenza in area e capacità di pressing alto.

Le novità nella doppia fase

Sotto la guida di Fonseca, il Milan cercava di controllare il gioco attraverso un possesso pallaprolungato, con l’obiettivo di disorganizzare le difese avversarie e creare spazi per gliinserimenti dei trequartisti e degli esterni. Conceição ha introdotto un approccio più diretto, incoraggiando l’utilizzo di lanci lunghi e verticalizzazioni rapide per sfruttare la velocità degliattaccanti. Questo cambiamento ha portato a un aumento delle occasioni da gol, come dimostrato dalle 24 opportunità create nella partita contro il Cagliari, sebbene l’efficaciarealizzativa necessiti ancora di miglioramenti.

In fase difensiva, Fonseca adottava un pressing medio, con l’obiettivo di recuperare pallasenza sbilanciare troppo la squadra. Conceição, al contrario, ha implementato un pressing alto e aggressivo, volto a interrompere sul nascere le azioni avversarie e a recuperare rapidamenteil possesso in zone avanzate del campo. Questo approccio richiede un elevato dispendioenergetico e una perfetta coordinazione tra i reparti, aspetti su cui il Milan sta ancoralavorando per raggiungere la massima efficacia.

Le transizioni offensive sotto Fonseca erano caratterizzate da una costruzione graduale, mentre Conceição predilige ripartenze fulminee per cogliere di sorpresa le difese avversarie. Nelle transizioni difensive, l’attuale tecnico insiste sulla riaggressione immediata per riconquistare il possesso, riducendo al minimo le opportunità per gli avversari di organizzarecontropiedi pericolosi.

La delicata gestione dei singoli

A differenza di quanto sembra essere (non) avvenuto con il suo predecessore, Conceição ha mostrato una particolare attenzione nel valorizzare le caratteristiche dei singoli giocatori. Ad esempio, ha richiesto agli attaccanti maggiore “egoismo” sotto porta, invitandoli a finalizzarele azioni senza cercare soluzioni complicate. Inoltre, ha sottolineato l’importanzadell’organizzazione e della disciplina, aspetti fondamentali per l’efficacia del suo sistema di gioco. Sembra, peraltro, che per l’ex giocatore di Parma, Lazio e Inter il numero 10 Rafael Leao sia particolarmente centrale nel progetto.

Risultati e prospettive

Nei primi tre incontri, il Milan di Conceição ha mostrato segnali positivi, conquistando la Supercoppa Italiana con una vittoria in rimonta sull’Inter e ottenendo un pareggio in campionato. Tuttavia, il tecnico ha evidenziato la necessità di migliorare ulteriormente, soprattutto nella qualità del gioco e nella capacità di mantenere alta l’intensità per l’interadurata della partita.

La sfida principale sarà trovare un equilibrio tra l’aggressività richiesta dal nuovo sistema e la solidità difensiva, evitando cali di concentrazione che potrebbero compromettere i risultati.