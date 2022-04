Come affrontare la Lazio di Sarri? La strategia di Pioli in conferenza

Stefano Pioli ha analizzato la Lazio di Sarri, prossimo avversario del Milan domani sera all’Olimpico: le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha analizzato in questi termini la Lazio di Sarri:

«Affrontiamo una squadra dal potenziale offensivo importante, con Immobile che è la figura principale. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di qualità alta, dovremo palleggiare bene per trovare spazi. Tutti gli infortuni che abbiamo avuto fino a metà stagione non ci hanno permesso di fare delle rotazioni. Quello che abbiamo fatto fino ad un minuto fa non conta niente, siamo concentrati su domani sera».

