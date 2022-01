Colonnese: «Kalulu per me deve giocare da difensore centrale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Colonnese ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul Milan

Francesco Colonnese ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul Milan:

«Gabbia e Kalulu mi sono piaciuti, non è facile giocare nel Milan e hanno dimostrato di poter essere titolari in questa squadra con merito. Gabbia è cresciuto molto così come Kalulu che secondo me deve giocare da centrale e non da esterno destro»