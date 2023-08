Colombo Milan, attaccante sempre più vicino al prestito: l’idea dei rossoneri

Lorenzo Colombo è sempre più vicino a lasciare il Milan: per lui si aprono le porte di un nuovo prestito. L’idea dei rossoneri

Si sta delineando qualcosa in merito al futuro di Lorenzo Colombo, sempre più intenzionato a lasciare il Milan per avere un maggior minutaggio. L’ipotesi prestito prende sempre più quota per il giovane centravanti.

Come riferisce il giornalista Daniele Longo su Twitter, l’idea dei rossoneri è quella di trovare un nuovo attaccante per concedere al ragazzo di approdare in un nuovo club: a tal proposito c’è sempre il pressing da parte del Cagliari.