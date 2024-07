Colombo Milan, BRILLA contro il Manchester City ma il suo futuro è ALTROVE: pochi giorni prima della sua scelta. Ecco dove andrà

Lorenzo Colombo è stato tra i protagonisti assoluti dell’amichevole di ieri tra il Milan e il Manchester City ma il suo futuro in ottica calciomercato è già segnato: l’attaccante classe 2002 saluterà i rossoneri nel corso di questa finestra estiva.

Come sottolinea TMW, ormai è noto da giorni come sia stato raggiunto un accordo tra il Milan e l’Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo in Toscana. Quella che inizierà domani, infatti, sarà la settimana che porterà l’attaccante scuola Milan in prestito all’Empoli, con i toscani che avranno dalla loro anche l’opzione per il riscatto a titolo definitivo e i rossoneri che però dovrebbero rimanere ancora in controllo del cartellino grazie al controriscatto.