Collina fa chiarezza sul VAR: «L’ultima parola spetta all’arbitro di campo»

Pierluigi Collina, famoso ex arbitro, ha fatto chiarezza sull’utilizzo del VAR: l’ultima parola spetta al direttore di gara

Intervistato da Calciatori Brutti, Pierluigi Collina ha parlato così del VAR:

«La prima volta che abbiamo discusso di un aiuto tecnologico da dare all’arbitro, non sapevamo assolutamente come chiamarlo, è stato nel novembre 2014. Nel 2014 ad oggi siamo passati da zero, da un’idea, a un qualcosa che ormai è utilizzato in tutte le competizioni più importanti di club e di nazionale. Quando andrà a regime chi fisicamente sarà davanti al monitor sarà uno specializzato solo per quello. L’arbitro non tenderà a sparire, a chi è in campo viene comunque garantita la parola finale. È un qualcosa che abbiamo voluto proteggere per non creare una sorta di dualismo, due centri di decisione. In previsione del prossimo Mondiale cercheremo di migliorare ancora le tecnologia, dobbiamo cercare di essere più rapidi, avere più accuratezza e sicuramente con lo sviluppo della tecnologia questi aspetti verranno migliorati. Tecnologia e uomo deve essere sempre bilanciato, non credo alla tecnologia che sostituisce l’uomo: il rischio è di snaturare il fenomeno».