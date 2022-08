Collina: «Il Var ha reso tutto più giusto»

Pierluigi Collina, capo degli arbitri della FIFA, ha parlato della VAR ai microfoni della Gazzetta dello Sport

«L’introduzione della VAR ha reso più giusto il calcio evitando che un errore dell’arbitro possa influenzare in negativo una partita. La FIFA ha sempre creduto in risultati positivi dall’introduzione della tecnologia e l’Italia è stato uno dei primi Paesi a introdurla per la sperimentazione. Ora non ci sono più errori nei giudizi negli episodi dove l’interpretazione è unanime. Stiamo lavorando per ridurre al minimo lo stop per rivedere alcune situazioni di gioco come i gol in fuorigioco, per questo l’introduzione del fuorigioco semi-automatico. In futuro ci sarà anche la carriera separata tra arbitri e varisti un punto che permetterà maggiore specializzazione».