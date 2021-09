Cole: «Ibrahimovic? Ha due personalità. Quando ci scontrammo...»

Ashley Cole ha rilasciato una lunga intervista al programma The League of their Own, ricordando alcuni momenti di spogliatoio con Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni del programma The League of their Own, l’ex nazionale inglese Ashley Cole ha ricordato alcuni momenti di quando condivideva lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ai tempi dei LA Galaxy. Ecco le sue parole.

«Ha due personalità. Con noi nello spogliatoio era brillante, calmo, molto umile, ma davanti alla stampa era Dio. Ci sono stati momenti in cui sono arrivato negli spogliatoi e ho sentito che diceva ad alcuni che giocavano male o erano lenti…di fronte ai media la sua personalità è cambiata. Ha provato ad aggredirmi una volta, ha messo le braccia in aria. E io dissi di abbassare le mani e che stavo facendo sul serio. Ho pensato che forse aveva ragione, ma che non doveva alzarmi le mani.»