Colasanto: «Mercato di gennaio? Ci sono due considerazioni da fare»

Filippo Colasanto, famoso procuratore, ha fatto il punto sul prossimo mercato di gennaio lasciandosi andare a due considerazioni

A TMW Radio, Filippo Colasanto, procuratore, ha parlato in questi termini del prossimo mercato di gennaio:

«Io vorrei fare due considerazioni, una tecnica e una “morale”, anche se questa potrebbe essere una parola esagerata parlando di calcio, che ormai è una vera e propria industria. Leggere certe cifre in questi giorni, è una cosa fuori luogo. Per carità i calciatori sono attori di un grandissimo spettacolo ed è giusto che guadagnino, però, anche in vista della crisi economica che arriverà nel 2023, come anticipato da grandi economisti, credo che ci dovrebbe essere una realtà super-partes che metta un freno a tutto ciò, che possa calmierare tale situazione. Basta pensare ad Antonio Conte che dopo una sconfitta pesante, invece di commentare alcuni suoi errori, va subito a chiedere altri giocatori alla società. Su Ronaldo dico che sta chiudendo male, con l’immagine di un ragazzino viziato, che fa bizze e capricci; non pensando che il suo futuro nel calcio, in qualsiasi ruolo, potrà essere comunque spettacolare. Gli arabi, comunque, non sono scemi e si portano in casa un testimonial spaventoso che genererà il triplo di quello che andrà a guadagnare».