Classifica Serie A aggiornata: ecco cosa cambia dopo oggi

L’Inter batte la Roma 3-1 e si riprende, al momento, la vetta della classifica, in attesa della sfida di domani del Milan sul campo della Lazio. Nel promeriggio vittorie anche dell’Atalanta contro il Venezia (1-3) e il Torino contro lo Spezia (2-1). Pari in serata tra Verona e Sampdoria (1-1). Ecco come cambia la classifica:

Inter 72 (33 partite disputate)

Milan 71 (33)

Napoli 67 (33)

Juventus 63 (33)

Roma 58 (34)

Lazio 56 (33)

Fiorentina 56 (32)

Atalanta 54 (33)

Hellas Verona 49 (34)

Sassuolo 46 (33)

Torino 43 (33)

Udinese 39 (32)

Bologna 38 (32)

Empoli 34 (33)

Spezia 33 (34)

Sampdoria 30 (34)

Cagliari 28 (33)

Salernitana 22 (32)

Genoa 22 (33)

Venezia 22 (33)