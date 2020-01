Classifica ricavi dei club di calcio: Milan scende al ventunesimo posto

La classifica dei fatturati annui delle squadre di calcio è stata stilata da Deloitte Football League. Il Milan scende al ventunesimo posto

Come ogni anno è stata stilata la classifica dei ricavi delle squadre di calcio da Deloitte Football League. Dominano le spagnole e poi il Manchester United nonostante i risultati sportivi sono molto deludenti da ormai due stagioni. Tra le italiane solo la Juventus riesce a infilarsi nella top 10, all’ultimo posto. Balzo in avanti quello dell’Inter mentre il Milan scende al ventunesimo posto per via di un fatturato passato da 207,7 milioni di euro a 206,3 milioni che vale la 21esima posizione. Il Napoli supera i rossoneri e si ferma al 20esimo gradino.

Questa la classifica completa

Barcellona: 840,8 milioni

Real Madrid: 757,3 milioni

Manchester United: 711,5 milioni

Bayern Monaco: 660,1 milioni

Paris Saint Germain: 635,9 milioni

Manchester City: 610,6 milioni

Liverpool: 604,7 milioni

Tottenham: 521,1 milioni

Chelsea: 513,1 milioni

Juventus: 459,7 milioni

Arsenal: 445,6 milioni

Borussia Dortmund: 377,1 milioni

Atletico Madrid: 367,6 milioni

Inter: 364,6 milioni

Schalke 04: 324,8 milioni

Roma: 231 milioni

Lione: 220,8 milioni

West Ham: 216,4 milioni

Everton: 213 milioni

Napoli: 207,4 milioni

Milan: 206,3 milioni