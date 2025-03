Condividi via email

Classifica aggiornata Serie C, il Milan Futuro è sempre più a rischio retrocessione: la situazione. Le ultimissime notizie

Il Milan Futuro ha perso contro il Legnago per tre due reti a uno. Di seguito la classifica di Serie C aggiornata: i rossoneri sono in piena lotta retrocessione.

LA CLASSIFICA:

15. Lucchese 31

16. Perugia 29

17. Spal 25

18. Legnago 22

19. Milan Futuro 22

20. Sestri Levante 20

La prossima partita in programma è quella contro il Perugia, attualmente sedicesimo in classifica.