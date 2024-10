Classifica aggiornata Serie A: come cambia la posizione del Milan dopo Monza-Roma

Classifica aggiornata SERIE A: la nuova posizione del MILAN. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, in attesa di scendere in campo contro la Fiorentina, ha visto pareggiare la Roma in trasferta contro il Monza per 1-1. Andiamo a scoprire assieme come cambia la classifica dopo questo risultato.

Napoli 16 Inter 14 Juventus 13 Lazio 13 Udinese 13 Milan *11 Torino 11 Atalanta 10 Roma 10 Empoli 9 Verona 9 Bologna 8 Como 8 Fiorentina * 7 Parma 6 Cagliari 6 Lecce 5 Genoa 5 Monza 4 Venezia 4

* Una partita in meno

Il Milan, dunque, occupa momentaneamente la sesta posizione della classifica di Serie A.