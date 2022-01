Classifica aggiornata Serie A Femminile: la posizione delle rossonere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è chiuso il docisesimo turno del campionato di Serie A Femminile. Ecco la posizione aggiornata del Milan di Ganz

Si è chiuso il docisesimo turno del campionato di Serie A Femminile. Il Milan di Maurizio Ganz ha battuto nettamente l’Hellas Verona vincendo 0-6 con sei marcatrici diverse. Vincono anche la Juventus, la Roma e il Sassuolo che condanna Valentina Giacinti e Vero Boquete, ad un esordio da incubo con la Fiorentina. Buon punto in chiave salvezza del Napoli che pareggia contro l’Inter grazie al gol dell’ ex Milan Mauri. Perde invece la Lazio contro la Samp.

In virtù di questi risultati le rossonere hanno scavalcato le neroazzure piazzandosi al quarto posto solitario a tre lunghezze dal secondo posto valido per la Champions occupato in coabitazione da Roma e Sassuolo.