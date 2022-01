Clamoroso Valcareggi: «È fatta per Dybala all’Inter. Ve ne accorgerete…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamoroso Valcareggi: «È fatta per Dybala all’Inter. Vedrete…». L’incredibile annuncio del procuratore sull’argentino

Un’autentica bomba di calciomercato quella sganciata da Furio Valcareggi. Il procuratore ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Ecco il suo annuncio a Radio Kiss Kiss sul numero 10 della Juventus.

DYBALA INTER – «Dybala andrà all’Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società. tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta