Chukwueze Milan, cessione possibile a gennaio ma c’è un grosso ostacolo! Cifre e dettagli, va evitato questo scenario

Chukwueze Milan, l’esterno nigeriano può partire a gennaio: ostacolo ingaggio, il costo del cartellino è di 14 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe perdere un proprio esterno d’attacco già nel prossimo mese di gennaio: Samuel Chukwueze.

Chukwueze continua ad avere estimatori in giro per l’Europa (Everton) e in Arabia Saudita, sebbene il suo peso a bilancio non permetta una cessione a gennaio sotto i 14M. A frenare le pretendenti potrebbe essere soprattutto lo stipendio da 4M netti.