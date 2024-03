Chukwueze Milan: dopo il gol quel GESTO non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto dopo il Verona

Chukwueze-Milan, un gesto dell’esterno nigeriano non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto dopo Verona-Milan

La gara di oggi tra Verona e Milan non è stata importante solo per i tre punti portati a casa dalla squadra di Stefano Pioli.

Il successo è stato impreziosito dal primo gol in campionato di Samuel Chukwueze che a fine partita, su indicazione dello stesso Pioli è rimasto ben oltre il fischio finale della partita per allenarsi in campo con un preparatore. Falla senza fonte