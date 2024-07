Chukwueze Milan: Fonseca pronto a RILANCIARE il nigeriano, le sensazioni da Milanello

Tra i giocatori che Fonseca può rilanciare c’è quello di Chukwueze. Le idee dell’allenatore e cosa filtra da Milanello

Ripartire da dove si era lasciato. Ovvero da un finale di stagione in grande crescita con il Milan. Chukwueze è decisamente adatto al gioco che ha in testa di proporre Fonseca: rapido e tecnico, abile nello stretto e con una attitudine spiccata ad accentrarsi per crearsi lo spazio per andare alla conclusione.

Come riportato da Calciomercato.com, il nazionale nigeriano si sta fermando spesso a parlare con il nuovo allenatore rossonero di postura, lettura tattica e convinzione nei propri mezzi. Samuel sembra assimilare tutto in fretta, sente la fiducia dell’allenatore e la possibilità di essere protagonista con più continuità.