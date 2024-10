Chukwueze Milan, l’Everton accelera ma Ibrahimovic fa muro! Tutti i dettagli

Chukwueze Milan, l’Everton in pressing per l’esterno nigeriano ma i rossoneri non ci sentono: è incedibile

Importante aggiornamento fornito da Football Insider sul calciomercato Milan del prossimo mese di gennaio per quanto riguarda la voce uscite.

L’Everton pianifica un raid a gennaio per Samuel Chukwueze. Tuttavia, fonti attendibili hanno riferito a Football Insider che sarà difficile concludere un accordo per l’ala nella prossima sessione di calciomercato. Il nigeriano gode della stima di Fonseca e della società. La permanenza non è in discussione tanto che partirà titolare anche domani contro il Brugge in Champions League.