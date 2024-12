Chukwueze Milan, doppietta ritrovata dopo oltre 1 anno: aveva segnato 2 gol al Real Madrid

Chukwueze Milan, doppietta ritrovata in Coppa Italia col Sassuolo dopo oltre 1 anno: aveva segnato 2 gol al Real Madrid. Il retroscena

Chukwueze in Coppa Italia col Sassuolo ha trovato una doppietta che a livello personale gli mancava da oltre un anno.

Il migliore in campo nel 6-1 del Milan, infatti, non segnava 2 gol da oltre un anno. Era esattamente l’8 aprile 2023, quando Chukwueze vestiva la maglia del Villarreal e fece doppietta la Real Madrid in Liga.