Chukwueze a Dazn: «La fiducia di Fonseca è importante»

Chukwueze parla nell’immediato pre partita ai microfoni di Dazn presentando il match fra il Monza e il Milan, valido per l’undicesima giornata di Serie A

FONSECA – «La sua fiducia è molto importante per me. Nelle ultime partite mi sta dando opportunità di giocare e mi dà conigli tattici su dove vuole vedermi, se più accentrato o largo a destra. Sono tutte cose importanti per vincere le partite»