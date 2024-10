Chukwueze a Sky: «Io e Okafor abbiamo dato energia extra al Milan per vincere». L’intervista dopo l’assist a Reijnders contro il Brugge

Chukwueze dopo il gol all’Udinese ha fornito l’assist a Reijnders per il definitivo 3-1 del Milan contro il Brugge.

TANTA ENERGIA IN CAMPO CON OKAFOR – «Certo, ecco perché siamo qui. Noi siamo i giocatori e lui l’allenatore. Cerchiamo di entrare in campo e dare il nostro contributo nel tempo a disposizione. Sia io che Noah siamo riusciti a dare extranergia alla squadra per vincere questa partita».