Chiesa Milan, TRAMONTA la pista: UFFICIALE il suo trasferimento al Liverpool! C’è l’annuncio – FOTO

Accostato anche al mercato Milan nelle ultime settimane, dopo esser finito tra gli esuberi della Juve, Federico Chiesa si trasferisce al Liverpool. È arrivato l’annuncio ufficiale del club inglese, che ufficializza sui propri canali l’arrivo dell’attaccante italiano.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico