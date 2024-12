Chiesa Milan, suggestione viva per gennaio? I rossoneri ci pensano, questo il nodo da sciogliere

Chiesa Milan, resta viva la suggestione che porta all’esterno italiano in vista di gennaio: un solo nodo da sciogliere

Come riportato da calciomercato.com, tra le squadre interessate al possibile ritorno di Chiesa, esterno del Liverpool, in Italia c’è anche il calciomercato Milan:

PAROLE – «Nonostante il momento no, per Chiesa non mancano affatto le pretendenti, specialmente in Serie A, dove con le maglie di Fiorentina e Juventus il classe 1997 ha seminato il panico tra le difese avversarie. Sull’attaccante del Liverpool, è stato più volte sottolineato l’interesse dell’Inter, che dovrebbe però prima lavorare in uscita, per liberare degli spazi. Anche Roma e Milan sono state accostate a Chiesa, ma l’altissimo ingaggio rappresenta un limite. Non è da escludere nemmeno il Napoli, che potrebbe rinforzare l’organico con l’attaccante italiano».