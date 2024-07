Chiesa Milan, ora la Roma SPINGE per strapparlo alla Juve! CIFRE e DETTAGLI dell’offerta presentata dai giallorossi

Accostato anche al mercato Milan, il destino di Federico Chiesa sembra essere sempre più lontano dalla Juve. L’attaccante italiano potrebbe salutare i bianconeri già questa estata ma il club che pare stia facendo sul serio per il suo acquisto è la Roma. Il club giallorosso è pronto a presentare un’offerta alla Juve per l’attaccante non ritenuto fondamentale nel progetto di Thiago Motta e in scadenza di contratto nel 2025. A renderlo noto è Tuttosport.

Il Dt giallorosso Ghisolfi vuole regalare Chiesa a De Rossi per questo negli ultimi 20 giorni già avuto due incontri con Ramadani, agente del giocatore. La Juve vuole almeno 25 milioni di euro per cassa ed evitare di perderlo a zero tra un anno. La Roma offrirebbe a Chiesa un contratto di tre anni più opzione per il quarto a 5,5 milioni. La settimana prossima, invece, potrebbe arrivare la proposta ufficiale alla Juve da 15-20 milioni. De Rossi avrebbe già parlato con l’attaccante, spiegandogli che giocherebbe da titolare sicuro nel suo 4-3-3, largo a sinistra.