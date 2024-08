Chiesa Milan, la MOSSA del calciatore sorprende tutti: come POTREBBE giocare in rossonero

Federico Chiesa continua a essere il tormentone di questo calciomercato estivo. Il Milan non ha mai smesso di desiderare il classe ’97

Federico Chiesa, in scadenza con la Juventus nel 2025, è stato offerto al calciomercato Milan e ad altri club, tra cui Roma, Napoli e Lazio. Come scrive Calciomercato.com, la Juventus, che chiede almeno 20 milioni per il suo cartellino, ha necessità di venderlo per evitare problemi interni e di bilancio. Il giocatore, che cerca un contratto da almeno 6 milioni a stagione, non ha fretta di lasciare Torino, consapevole di potersi liberare a parametro zero tra un anno.

Il Milan, che potrebbe inserirlo nel ruolo di esterno dopo aver spostato Pulisic a trequartista, è frenato dal possibile impatto sull’equilibrio dello spogliatoio di un altro stipendio importante come quello di Leao. Inoltre, il club rossonero sta valutando l’investimento anche in base all’età del giocatore, al ruolo e alla sua situazione contrattuale, chiedendosi se convenga investire su un giocatore che tra pochi mesi sarà libero a costo zero.