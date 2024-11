Chiesa Milan, l’Inter ci prova per il prestito: il contatto c’è stato. Arriva la conferma sulla situazione del giocatore della Juve

L’Inter ha avuto un contatto concreto per prendere Chiesa dal Liverpool. La conferma sull’attaccante accostato anche al mercato Milan è arrivata dal giornalista Marco Barzaghi via You Tube.

I nerazzurri continuano a pensare all’ex Juve e monitorare la sua situazione. L’idea dell’Inter sarebbe quella del prestito, pagandogli solo 6 mesi di ingaggio, con un diritto di riscatto inferiore a 12 milioni. L’operazione Chiesa, tuttavia, sarebbe possibile solo in caso di partenza di Correa, Arnautovic o entrambi.