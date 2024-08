Chiesa Milan, CONCORRENZA in aumento sull’esterno! Resiste una SUGGESTIONE, ecco quale

Chiesa-Milan, concorrenza in aumento per l’esterno italiano in uscita dalla Juve: resiste questa particolare suggestione

Come riportato dal Corriere della Sera, aumenta nel calciomercato Milan la concorrenza per Federico Chiesa, calciatore in uscita dalla Juve e accostato anche al club rossonero come occasione low cost a fine agosto.

L’Inter, che voleva prendere il calciatore a zero tra un anno, avrebbe deciso di tentare l’assalto tra una ventina di giorni se dovesse uscire qualcuno in attacco. Da capire come intenderà muoversi il club rossonero sul ragazzo. Da seguire in particolare la suggestione di uno scambio alla pari con Saelemaekers, profilo gradito a Thiago Motta dopo la comune esperienza a Bologna dello scorso anno.