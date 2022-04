Chiellini: «Scudetto? C’è rammarico, le altre ci avevano fatto rientrare». Le parole del difensore della Juventus

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Juve. Le sue parole sulla corsa Scudetto.

«’Cè un piccolo rammarico per lo scudetto perchè hanno provato a farci rientrare in tutti i modi, ma meritiamo questo posto in classifica e dobbiamo chiudere al meglio. Per il prossimo anno l’ambizione è quella di vincere.».